Ростех намерен создать консорциум российских производителей оборудования для 5G

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ростех планирует создать консорциум российских производителей оборудования для сетей 5G, сообщил ТАСС директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко.

"Для разработки оборудования для строительства сетей связи 5G Ростех создает технологическую кооперацию российских производственных компаний", - передала пресс-служба слова Бровко.

Десять ведущих частных российских компаний-производителей уже выразили готовность участвовать в кооперации, сказал он. Бровко также отметил, что в кооперации сможет участвовать любой российский производитель оборудования связи, для участия в консорциуме необходимо будет пройти технологический аудит Ростеха.

"Принцип взаимодействия в кооперации будет заключаться в использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов комплексного решения на развертывание сетей связи 5G", - отметил Бровко. Ростех планирует использовать наиболее эффективные и коммерческие привлекательные решения.

Как сообщила газета "Ведомости", каждый из разработчиков, вошедших в консорциум, получит возможность предложить свой софт, антенну или другой элемент базовой станции, а затем после оценки эффективности данного решения его сможет использовать производитель конечного изделия.

В ноябре правкомиссия утвердила дорожную карту "Мобильные сети связи пятого поколения", в рамках которой Ростех получит 21,5 млрд рублей бюджетных средств на производство оборудования для 5G. Госкорпорация тогда заявляла, что намерена привлекать к созданию оборудования рыночных игроков. Ростех планирует начать серийный выпуск российского оборудования для 5G (диапазона 4,4-4,99 Ггц) в 2023 году и рассчитывает на участие в тестах всех операторов связи.