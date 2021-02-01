Акции Polymetal на Мосбирже выросли почти на 7% на фоне роста цен на серебро

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Акции золотодобытчика Polymetal в ходе торговой сессии на Московской бирже выросли на 6,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 1 тыс. 753,3 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:24 мск.

По данным на 11:49 мск, ценные бумаги замедлили рост до 6,6% и торговались на уровне 1 тыс. 748,4 рубля за штуку.

Котировки компании растут на фоне рекордного подорожания серебра. На 11:24 мск цена серебра в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась на 12% и достигала $30,04 за тройскую унцию. В последний раз стоимость серебра находилась на уровне выше $30 в феврале 2013 года.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. Основной акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса (23,99%), free float превышает 71%.