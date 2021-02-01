Экспорт российской сельхозтехники вырос в 2020 году на 30%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Экспорт российской сельхозтехники увеличился по итогам 2020 года на 30% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг рекордных 16 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".

"Объем экспорта продукции российских заводов сельхозмашиностроения по итогам 2020 года составил 15,9 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее, когда был зафиксирован рекордный показатель в 12,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Всего за этот период отечественные машины были поставлены сельхозтоваропроизводителям из 38 стран. Основными зарубежными рынками в 2020 году стали страны СНГ, Европейского союза, Африки, Ближнего Востока и Монголия.

В количественном выражении наибольший рост экспорта зафиксирован по следующим основным сегментам: отгрузки за рубеж полноприводных сельскохозяйственных тракторов - на 43%, до 524 единиц, борон - на 41%, до 810 единиц, кормоуборочных комбайнов - на 35%, до 112 единиц, плугов - на 34%, до 419 единиц, культиваторов - на 30%, до 153 единиц, зерноуборочных комбайнов - на 23%, до 1063 единиц. В 2020 году отгрузки в Германию в денежном выражении выросли в 4,6 раза, в Австрию - в 4,5 раза, в Чехию - в 2,9 раза, в Болгарию - в 2,1 раза, во Францию - на 84%, в Нидерланды - на 73%, в Киргизию - на 51%, в Венгрию - на 44%, в Казахстан - на 29%.

По данным ассоциации, производство российской сельхозтехники в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 29,6%, до 149 млрд рублей. Доля российской техники на внутреннем рынке в настоящее время, по предварительной оценке, составляет 58%, что на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Выпуск отечественных сельскохозяйственных тракторов вырос на 29%, до 4720 единиц, зерноуборочных комбайнов - на 24%, до 5552 ед., борон - на 22%, до 5293 ед., сеялок - на 19%, до 5673 ед., самоходных косилок - на 18%, до 352 ед., кормоуборочных комбайнов - на 15%, до 649 ед., плугов - на 14% до 3044 ед., опрыскивателей - на 10%, до 1176 ед. В ассоциации считают, что основными причинами положительной динамики стали высокие цены на сельхозпродукцию, эффективная реализация мер господдержки и улучшение качества российской сельхозтехники.