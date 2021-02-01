Мишустин поручил вице-премьерам провести встречу с предпринимателями из Карелии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным вице-премьерам провести отдельную встречу с представителями бизнеса из Карелии и выслушать их предложения по развитию туризма, рыбохозяйственного комплекса и совершенствованию Лесного кодекса. Такое распоряжение он дал по итогам своей рабочей поездки в регион, которая прошла в прошлую пятницу.

"Прошу Дмитрия Николаевича Чернышенко, Викторию Валериевну Абрамченко и Марата Шакирзяновича Хуснуллина провести отдельную встречу с предпринимателями региона", - сказал Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

Премьер пояснил, что у представителей бизнеса из Карелии "есть конкретные предложения, которые касаются развития туризма, рыбохозяйственного комплекса и совершенствования Лесного кодекса". "А также очень интересные идеи, которые можно было бы включить в разрабатываемый сейчас национальный проект по туризму", - добавил он.