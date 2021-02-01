Мишустин призвал следить за эффективным использованием средств для отстающих регионов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал следить за эффективным расходованием средств, которые выделяются из федерального бюджета на поддержку регионов с низкими социально-экономическими показателями.

Подводя 1 февраля на оперативном совещании со своими заместителями итоги прошедшей на прошлой неделе рабочей поездки в Карелию, премьер напомнил, что республика входит в число 10 российских регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике. Для них были разработаны индивидуальные программы развития.

"Государство ежегодно выделяет этим регионам по 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, улучшение условий жизни и труда, - заметил Мишустин. - И здесь, конечно, очень важно контролировать эффективность расходования бюджетных средств".

Глава кабинета министров подчеркнул, что "эти деньги должны работать на решение вполне четких задач повышение уровня доходов населения, создание новых рабочих мест, улучшение качества медицины".

При этом, по мнению премьера, крайне важно делать ставку не только на развитие крупных предприятий, но и на малый и средний бизнес. "Именно поэтому мы встречались в Петрозаводске с предпринимателями, которые работают в регионе, - указал он. - Было немало идей, предложений и вопросов, в том числе по развитию туризма".