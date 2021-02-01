МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские аэропорты в 2020 году сократили пассажиропоток на 41%, до 129,56 млн человек. Это следует из данных на сайте Росавиации.

При этом внутренние перевозки сократились на 23%, до 112, 4 млн пассажиров, международные - на 77%, до 17,1 млн.

Ранее Росавиация сообщала, что аэропорты московского авиационного узла (Шереметьево, Домодедово и Внуково) по итогам 2020 года сократили количество обслуженных пассажиров на 42,3% - до 48,52 млн человек. По итогам декабря аэропорт Домодедово обслужил чуть больше пассажиров, чем исторически крупнейший российский аэропорт Шереметьево

Более того, авиакомпании РФ по итогам 2020 года снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров.