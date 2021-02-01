В Думе просят кабмин представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

В запросе отмечается, что возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам является "одним из наиболее актуальных вопросов" социальной политики страны. На рассмотрении депутатов сейчас находятся три документа, инициированных парламентской оппозицией, о возобновлении такой индексации, напомнили в думском комитете.

"В связи с тем, что сегодня истекает срок исполнения указанного поручения, просим вас ознакомить комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов с предложениями правительства РФ по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, представленными в рамках поручения президента РФ", - говорится в обращении.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая справороссов, а также ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.