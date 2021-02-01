В ДОМ.РФ назвали популярные ипотечные банки России в 2020 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк вошли в топ-3 ипотечных российских банков по итогам 2020 года. Об этом говорится в совместном исследовании ДОМ.РФ и агентства Frank RG.

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"Лидерами остаются Сбербанк и ВТБ, выдавшие за год ипотечных кредитов на сумму 2,08 трлн рублей и 935 млрд рублей соответственно. На третье место в рейтинге в 2020 году вышел Россельхозбанк (175 млрд рублей), вдвое увеличивший выдачу преимущественно за счет реализации "Сельской ипотеки", - говорится в исследовании.

Также в пятерку крупнейших ипотечных банков вошли Альфа-банк (166 млрд рублей ипотеки) и ФК "Открытие" (145 млрд рублей). При этом наиболее высокий прирост выдачи ипотеки среди российских банков за прошедший год зафиксирован у Азиатско-Тихоокеанского банка (на 415%), банка "Ак Барс" (на 175%), Россельхозбанка (на 97%), Альфа-банка (на 81%) и Банка ДОМ.РФ (на 74%). Почти в половине случаев (49%) 20 крупнейших ипотечных банков России в 2020 году выдавали ипотеку на готовое жилье, в 34% случаев - на новостройки, 14% - пришлось на рефинансирование ранее взятой ипотеки, еще 2% - на земельные участки и частные дома.

По подсчетам ДОМ.РФ, средние ипотечные ставки за 2020 год снизились с 9,3% до 8,1% на вторичное жилье и с 8,3% до 5,9% на новостройки (за счет программы льготной ипотеки под 6,5% на первичный рынок).

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, в течение 2020 года все основные ипотечные банки снижали ставки и наращивали присутствие на рынке. "Это свидетельствует о том, что ипотечный сегмент банковского кредитования развивается в целом без перекосов, смягчение денежно-кредитной политики Банка России и реализация льготной ипотечной программы позволили практически всем ключевым участникам рынка увеличить объемы ипотечного кредитования", - добавил Гольдберг.