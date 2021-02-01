В Руспродсоюзе ожидают снижения стоимости овощей с поступлением нового урожая

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" ожидает снижения стоимости овощей с поступлением нового урожая. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"С поступлением на рынок предложения нового урожая цены на овощи начнут снижаться", - сказал он.

При этом текущую ситуация с ценами на овощи Востриков оценивает как стабильную. По его мнению, текущее удорожание объясняется сезонностью. По данным исполнительного директора ассоциации, в январе в России наблюдался рост цен на овощи борщового набора товаров как в опте, так и в рознице.

"На рынке картофеля сегодня отмечается стабильный спрос: данная продукция является наиболее востребованной позицией из всего борщового набора. Однако предложение нельзя назвать избыточным ввиду сезонного фактора", - считает Востриков.

Он отметил, что огурцы и помидоры также подорожали в результате повышенного спроса и ограниченного предложения. "Выборки в местных комбинатах малочисленные и непостоянные, что объясняется сезонностью. Так, большинство стационарных теплиц еще не приступили к сезону реализации нового оборота огурцов", - объяснил глава ассоциации и добавил, что сократились поставки огурцов с внешнего рынка на российский.

Выборки томатов в тепличных комбинатах, по его данным, тоже были малообъемными. При этом спрос на томаты увеличивался, добавил Востриков. Говоря о рынке моркови, он сообщил, что для него тоже была характерна тенденция роста цен, учитывая стремительное сокращение запасов этого корнеплода в хозяйствах, а также весьма высокий спрос.

О подорожании овощей

1 февраля газета "Известия" написала, что цены на ряд овощей, включая огурцы, картофель и томаты, в январе резко выросли.

По данным системы мониторинга и прогнозирования Минсельхоза, которые приводит газета, на 27 января стоимость килограмма огурцов составила 107,3 рубля (рост на 9,7%). В то же время килограмм картофеля стоил 16,5 рубля (рост на 8,4%), помидоров - 108 рублей (рост на 3,8%), моркови - 16,3 рубля (рост на 3,2%).

При этом лишь незначительно подорожали мясо птицы, свинина и баранина, которые выросли в цене максимум на 1,7%.