Акционеры Шереметьево отказались от выкупа 30,5% аэропорта у государства

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Владельцы аэропорта Шереметьево отказались от права выкупа 30,46% государственных акций аэропорта. Об этом в понедельник сообщил Reuters со ссылкой на председателя совета директоров аэропорта Александра Пономаренко.

"В условиях экономической неопределенности, связанной с пандемией и действующими ограничениями на пассажирские авиаперевозки, практически невозможно определить справедливую рыночную стоимость государственного пакета", - отметил Пономаренко.

Представитель акционеров сообщил, что владельцы аэропорта направили отказ от сделки в ноябре 2020 года.

Ранее пакет акций был оценен в 90 млрд руб. также акционеры планировали найти стратегического или финансового инвестора на 30% акций Шереметьево и не исключали, что это будет иностранный инвестор.

Отмечается, что более 66% Шереметьево принадлежит компании TPS Avia Holding, 65,22% из которых контролирует "Траст", действующий в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, а 34,8% косвенно принадлежит Аркадию Ротенбергу.

Пассажиропоток крупнешйнего российского аэропорта Шереметьево в 2020 году сократился на 60,3%, до 19,8 млн человек по отношению к 2019 году. Это следует из сообщения на сайте аэропорта.

Авиакомпании РФ по итогам 2020 года снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров.