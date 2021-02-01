Мосбиржа отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московская биржа отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках и значительный рост его стоимости на фоне активного обсуждения этой темы в СМИ и социальных сетях. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

"Московская биржа обращает внимание всех участников торгов и, в частности, физических лиц на высокие риски торговли инструментами срочного рынка", - говорится в сообщении биржи.

Отмечается, что на Мосбирже серебро торгуется на рынке драгоценных металлов и на срочном рынке. Акции и облигации производителей драгоценных металлов обращаются на фондовом рынке.

Биржа также напоминает, что при значительных изменениях в цене биржевого инструмента и при росте волатильности возможно повышение требований к гарантийному обеспечению. В ходе дневной торговой сессии на срочном рынке и рынке драгоценных металлов в случае значительного изменения цен ценовые границы торгового диапазона двигаются автоматически с минимальной задержкой. В ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке такое движение происходит не менее, чем с пятнадцатиминутной задержкой; на рынке драгоценных металлов в ходе вечерней сессии ценовые границы не меняются.

"Просим клиентов следить за сообщениями Московской биржи, а также своего брокера", - отмечается на сайте биржи.

На фондовом рынке в случае резкого роста цены акции, входящей в Индекс Мосбиржи, торги по этой бумаге могут быть переведены в режим дискретного аукциона. Для неликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены.