Мишустин проведет в Калмыкии совещание о водоснабжении и встретится с представителями МСП

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник посетит с рабочей поездкой Калмыкию, где проведет совещание по вопросам водоснабжения самого засушливого российского региона, а также встретится с представителями малого и среднего бизнеса.

Это уже вторая поездка главы кабинета министров в 2021 году. В конце прошлой недели Мишустин побывал в Карелии, которая, равно как и Калмыкия, относится к регионам с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ранее премьер требовал уделять таким субъектам РФ особое внимание.

Планируется, что в Калмыкии председатель российского правительства осмотрит инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода, который поможет обеспечить регион чистой водой. Мишустин также проведет совещание по вопросам водоснабжения республики.

Помимо этого в поездке премьер встретится с представителями малого и среднего бизнеса, занятыми в агропромышленном комплексе. Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Кроме того, запланирована встреча Мишустина с главой республики Бату Хасиковым. Такие беседы являются традиционными для рабочих поездок премьера в российские регионы. Во время них Мишустин обсуждает ситуацию в регионе в целом, обозначая в том числе острые вопросы и обращая внимание на проблемы.

В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

О водопроводе

Калмыкия находится в зоне вододефицита. Источников поверхностных вод в республике практически нет, а имеющиеся фактически не пригодны для водоснабжения. Подземные же источники большей частью имеют высокую минерализацию. Поэтому для водоснабжения используются поверхностные водные ресурсы рек соседних регионов.

Ики-Бурульский водопровод должен был обеспечить питьевой водой несколько районов Калмыкии. Сейчас он не достроен. Глава республики Хасиков ранее обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что отсутствие воды - основная проблема, которая "мешает развитию жизни в республике".

Об "отстающих" регионах

С первых дней в должности Мишустин говорил о том, что планирует регулярно посещать российские регионы, чтобы понимать ситуацию на местах. Своим заместителям премьер тоже поручал как можно чаще ездить в субъекты. В первую очередь, - проблемные. Он призывал в таких поездках общаться с людьми, а после "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи".

В 2019 году были определены 10 регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями. Каждому из них в правительстве был назначен куратор. В список "отстающих" вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих регионов утверждены индивидуальные программы развития, на их реализацию планировалось направить в два этапа 100 млрд рублей.