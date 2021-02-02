ВЭБ с партнерами рассматривает создание горнолыжных комплексов и сети гостиниц в России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с дочерней компанией "ИнфраВЭБ" и ИК "Гледен Инвест" рассматривает ряд проектов в сфере туризма, в том числе создание горнолыжных комплексов, сети гостиниц, морского курорта и курорта в рамках "Золотого кольца". Общая стоимость всех проектов оценивается в десятки миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"ВЭБ.РФ, "ИнфраВЭБ" и инвестиционная компания (ИК) "Гледен Инвест" подписали меморандум о сотрудничестве для рассмотрения, подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, - отмечается в сообщении. - Стороны рассматривают проекты создания горнолыжных комплексов, сети гостиниц, морского курорта, курорта в рамках "Золотого кольца", культурно-гостиничного комплекса в Уральском федеральном округе".

Среди проектов, которые рассматривают стороны, развитие рекреационной зоны на горнолыжном курорте Шерегеш с объемом инвестиций до 10 млрд рублей, гостиничные комплексы в Тобольске, Благовещенске и Приэльбрусье. Общая стоимость всех проектов оценивается в десятки миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе.

В сентябре 2020 года первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский заявлял, что госкорпорация рассматривает вопрос инвестирования в проекты, связанные с туристической отраслью в России, на общую сумму 80 млрд рублей. Тогда Цехомский в беседе с ТАСС уточнял, что ВЭБ.РФ рассматривает инвестиции в туристический кластер в Центральной России, а также в проекты на Камчатке и Курилах.