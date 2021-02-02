В России утвердили стандарты, определяющие архитектуру сетей интернета вещей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Серия национальных стандартов в области технологий интернета вещей, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей, которая будет использоваться для построения сетей этих типов в России, прошла процедуру утверждения Росстандартом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.

"Среди утвержденных [Росстандартом] документов - один из наиболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks, высокоемкая сеть большого радиуса действия - прим.ТАСС). <…> Он характеризуется высокой энергоэффективностью, возможностью передачи данных на большие расстояния, способностью поддерживать двунаправленную связь, а также гибкой адаптацией полосы пропускания", - говорится в сообщении.

Документы разработал Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе РВК при участии экспертов Ассоциации интернета вещей, части корпораций и технологических компаний. Стандарт для протокола LoRaWAN, утвержденный в формате предварительного национального стандарта, определяет системную архитектуру такой сети для мобильных и стационарных устройств с питанием от батареи. Протокол может быть использован для управления сетями интернета вещей в сферах коммунального хозяйства, транспорта, сельском хозяйстве, областях добывающей и нефтехимической промышленностей и других отраслях.

Помимо этого, Росстандарт утвердил еще шесть нормативно-технических документов для развития сетей нового поколения. Они определяют их типы и основную терминологию, используемую в этой сфере. Документы могут быть использованы в практической работе на всех уровнях: от образовательных курсов до создания продуктов и сервисов на рынке IT, сообщает РВК.

"Появление этих документов - важный шаг для развития в России новых продуктов с использованием технологии интернета вещей. Формат предварительных национальных стандартов оставляет возможность для их дальнейшего развития и модификации, а после апробации и с учетом обратной связи рынка стандарты могут перейти в ранг ГОСТ Р (Государственный стандарт РФ с 1992 года - прим. ТАСС)", - приводятся в сообщении слова руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

Руководитель программ РВК, председатель Технического комитета "Кибер-физические системы" Никита Уткин считает, что утвержденные стандарты решают задачу обеспечения инженерной совместимости различных цифровых решений. "Благодаря [данным стандартам] проектирование и разработка различных систем IoT в России станет проще и доступнее", - приводит его слова пресс-служба РВК.