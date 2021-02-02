В "Укрэнерго" заявили, что оснований для ограничения импорта электроэнергии из России нет

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Законных оснований для какого-либо ограничения на Украине операций по импорту или экспорту электроэнергии с Россией и Белоруссией нет. Об этом во вторник говорится в сообщении компании - оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго".

"С 1 января 2021 года утратили силу положения постановления [регулятора в сфере энергетики], которыми были отменены результаты аукционов по доступу к пропускной способности сечения с Россией и Белоруссией в 2020 году", - говорится в нем. Таким образом, подчеркивается в сообщении, "законных оснований для ограничения импорта и экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности в настоящее время нет".

В компании пояснили, что в январе на Украине были возобновлены аукционы по доступу компаний-трейдеров к межгосударственным ЛЭП, в том числе с Россией. "Укрэнерго" подтвердило, что с 1 февраля Украина вновь начала получать электроэнергию со стороны РФ и что за прошедшие сутки было поставлено около 1 млн кВт/ч. Российская генерирующая компания "Интер РАО" подтвердила ранее возобновление импорта, отметив, что это коммерческие поставки в тестовом режиме.

Согласно информации, опубликованной на платформе Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), на вторник подана заявка на импорт из РФ электроэнергии мощностью от 100 до 200 МВт, в зависимости от времени суток. Украинские СМИ сообщали ранее, что импорт осуществляет компания "ОНК-Груп", которая зарегистрирована в Одессе. Кроме того, по итогам месячного аукциона право импортировать электроэнергию из РФ в феврале приобрела компания "Стимекс".