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BP планирует выйти на соглашение с "Роснефтью" по углеродной политике в ближайшие дни

Глава компании Бернард Луни отметил, что для BP это стратегическое партнерство

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания BP собирается в ближайшее время подписать соглашение с "Роснефтью" по углеродной политике. Об этом заявил глава компании Бернард Луни на телеконференции с инвесторами.

"Мы собираемся подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве [с "Роснефтью"] по углеродной политике через несколько дней", - сказал он.

Комментируя сотрудничество с "Роснефтью", Луни отметил, что для BP это стратегическое партнерство. "Роснефть" привержена устойчивому развитию своих ресурсов. Мы многому можем друг у друга научиться", - добавил глава BP.

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 1990-х годов. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти". Интересы ВР в совете директоров "Роснефти".

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