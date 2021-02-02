Аналитики рассказали, какие товары покупали любители сериалов в 2020 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Любители сериалов в 2020 году покупали винтажную одежду 60-80-х годов, шахматы, товары, связанные с Парижем, и "Малыша Йоду". Об этом говорится в исследовании маркетплейса eBay, изучившего, какие товары покупали любители сериалов в конце 2020 года.

"В 2020 интерес к развлекательным шоу был высок как никогда, и любителям сериалов этот год запомнится несколькими яркими премьерами", - отмечает площадка. Так, вскоре после премьеры четвертого сезона сериала "Корона" покупатели по всему миру стали приобретать больше товаров, связанных с этими героями: покупки по запросу "Принцесса Уэльская" выросли на 159%, "Тэтчер" - на 128%, "Принц Чарльз" - на 97%, "Елизавета II" - на 92%. Продажи блузок с бантом, одного из отличительных элементов стиля Тэтчер, увеличились на 42%, а уличной обуви для прогулок, которую Тэтчер по сюжету забыла взять в королевский замок в Шотландии, - на 255%. Зрители также стали покупать больше товаров в стиле 80-х и сувениров из Лондона - в России спрос на эти категории вырос на 47% и 46% соответственно.

В декабре 2020 во всем мире обсуждали сериал "Ход королевы". "После премьеры покупки шахмат на eBay повысились на 130%. Зрители по всему миру также оценили антураж сериала - интерьеры, одежду и аксессуары в стиле 1960-х. Спрос на товары из 60-х возрос на 38%, на часы бренда Bulova, которые носила главная героиня, - на 45%, а на винтажные платья - на 20%", - отмечают аналитики.

За три месяца после премьеры "Мандалорца" на eBay было куплено более 20 тыс. товаров с маленьким Йодой - это на 207% больше, чем годом ранее. Спрос на световые мечи увеличился на 72%, а на брендированные товары с символикой "Звездных войн" и "Мандалорца" - на 76% и 671% соответственно.

После премьеры сериала "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" о Джо Экзотике, эксцентричном укротителе тигров, покупок на eBay по всему миру по запросу "Король тигров" стало на 3527% больше (в России же за несколько месяцев было куплено 2,5 тыс. таких товаров). "Зрителям Джо запомнился не только необычным поведением, но и стилем: например, спрос на фиолетовые галстуки после премьеры увеличился на 34%", - отмечают аналитики.

"История испанских смельчаков, решивших бросить вызов системе и ограбить национальный банк, держит весь мир в напряжении уже не первый год. После премьеры четвертого сезона товаров по запросу "Бумажный дом" купили на 1025% больше. Продажи сувениров с фразой Bella Сiao из известной песни, которую любят исполнять герои сериала, увеличились на 456%", - говорится в исследовании.

После выхода сериала "Эмили в Париже" на eBay приобрели 386 тыс. товаров по запросу "Париж" - рост составил 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупки ключевых элементов парижского стиля - беретов и плащей - также возросли: на 62% и 13% соответственно;

Об исследовании

В исследовании учитывалось количество товаров, приобретенных пользователями eBay по всему миру в 2020 году в течение трех месяцев после выхода сериалов по сравнению с аналогичными показателями покупок за такой же временной период в 2019 году.