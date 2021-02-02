Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии во вторник продемонстрировали уверенный рост.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones вырос на 255,57 пункта (+0,85%), до уровня 30 467,48. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 35,78 пункта (+0,95%), до отметки 3 809,64. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 143,59 пункта (+1,07%), до 13 546,98.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов выросла на 2,73%, до $55,01 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 1,34%, до 1 839,30 доллара за тройскую унцию.

Комментируя открытие сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что на настроения инвесторов влияют два фактора - ожидания позитивных данных финансовой отчетности крупных технологических компаний и снижение числа выявляемых в США случаев заражения коронавирусом.

Данные по Amazon и Alphabet будут представлены после завершения сессии во вторник. В этой связи газета напомнила, что с начала нынешнего года котировки крупных технологических компаний выросли на 4%. Как отметил в интервью газете руководитель департамента операций с мультиактивами компании PineBridge Investments Хэни Редха, "участники рынка ожидают в целом весьма позитивных финансовых результатов технологических компаний".