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Кабмин поручил до 5 февраля принять приказ о минимальных продажах топлива на бирже

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минэнерго и ФАС принять до 5 февраля 2021 года совместный приказ о минимальных объемах продажи топлива на бирже. Об этом говорится в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива, прошедшем 28 января в кабмине, с которым ознакомился ТАСС.

"ФАС России, Минэнерго России обеспечить принятие до 5 февраля 2021 года совместного приказа ФАС России и Минэнерго России об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требования к биржевым торгам", - говорится в документе.

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