"Ситимобил" в 2021 году запустит в приложении услугу по аренде машин YouDrive

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Ситимобил" в 2021 году планирует запустить в своем приложении возможность арендовать машины каршеринга YouDrive. Об этом журналистам сказал исполнительный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев.

"В этом году", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда в приложении "Ситимобил" появится возможность заказа каршеринга YouDrive.

Также Бедарев отметил, что компания видит разные варианты сотрудничества каршеринга и такси.

В середине декабря 2020 года стало известно, что сервисы заказа такси "Ситимобил" и каршеринга YouDrive объединят усилия для создания мультимодальной платформы городской мобильности. По данным YouDrive, компании будут интегрировать смежные технологий для повышения эффективности операций обоих сервисов, а также объединят экспертизу и ресурсы команд YouDrive и "Ситимобил" для усиления таких направлений бизнеса, как маркетинг, развитие, IT-инфраструктура и так далее.

Также сообщалось, что гендиректором YouDrive станет Алексей Сергеев, до этого возглавлявший b2b-направление "Ситимобил". Операционным директором в компанию перейдет Эдуард Мингажев, который руководил департаментом эффективности и развития бизнеса "Ситимобил", а основатель YouDrive Борис Голиков переходит на должность президента компании YouDrive.