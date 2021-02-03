В Якутии вдвое увеличат число рабочих и техники для строительства Жатайской судоверфи

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Количество рабочих и техники увеличат в два раза при строительстве Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами арктические реки Якутии. Об этом в среду сообщил ТАСС Петр Накул, директор Жатайской судоверфи, которая входит в территорию опережающего развития (ТОР) "Якутия".

"Вместе с подрядчиком настроены в весенне-летний период усилить работы по всем направлениям. Планируем усилить работу в два раза практически - около 300 человек и более 20 единиц техники", - сказал Накул.

По его словам, пандемия повлияла на ход строительства судоверфи, особенно когда были введены жесткие ограничения для работников из других регионов. Сказались и морозы, которые установились в Якутии с середины декабря. Все это затрудняет работу не только людей, но и техники. Тем не менее, план заложить первое судно в декабре 2021 года остается неизменным.

"Сейчас идут наработка почвы, обсуждение параметров судна, также изыскание средств на второй этап строительства, который будет вестись параллельно со строительством судов и выходом судоверфи на проектную мощность - 10 судов в год. Эта задача сложная, но выполнимая", - добавил директор.

До конца 2025 года планируется завершить строительство второго этапа судоверфи и вывести ее на полную мощность. "Основные работы в первом квартале 2021 года - завезти все металлоконструкции, стеновые панели и панели перекрытия, максимально собрать каркас здания, обшить административно-бытовые корпуса", - добавил Накул.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференционный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. Статус резидента ТОР "Якутия" присвоен 24 компаниям. На предприятиях ТОР "Якутия" трудятся 347 человек, а после реализации всех инвестпроектов количество созданных рабочих мест будет увеличено до 1 455.