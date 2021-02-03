Bloomberg оценил успехи экономики России на фоне пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Сокращение экономики, зафиксированное в России в 2020 году в свете пандемии нового коронавируса, было менее серьезным, чем во многих других государствах. Такая оценка приводится в материале агентства Bloomberg .

Одной из причин этого, вероятно, является решение властей РФ "не вводить заново" жесткие санитарные ограничения во второй половине года, говорится в публикации. Как констатирует агентство, согласно оценке Росстата, снижение ВВП РФ в 2020 году составило 3,1%. Это крупнейшее сокращение показателя с 2009 года.

"Сокращение было менее серьезным, чем ожидали экономисты, они, согласно результатам опроса Bloomberg, прогнозировали снижение на 3,7%", - говорится в материале. "Согласно результатам другого опроса Bloomberg, экономика, как ожидается, в этом году вырастет, однако экономисты предупреждают, что помешать может более медленное, чем планировалось, распространение вакцины от коронавируса", - отмечает агентство.

В материале приводится мнение экономиста Скотта Джонсона. "Российская экономика выглядит устойчивой, однако показатель ВВП не отражает в полной мере цену пандемии. Продолжительная и жестокая вторая война унесла множество жизней", - отметил специалист.

"Темпы вакцинации будут одним из основных факторов возобновления экономической активности", - приводится в материале мнение экономиста компании Sova Capital Артема Заигрина.