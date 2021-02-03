Маркировка питьевой воды в РФ может начаться в мае

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Маркировка бутилированной питьевой и минеральной воды может быть запущена с мая этого года. Об этом говорится в разработанной оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с отраслью дорожной карте, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.

"1 мая 2021 года - старт маркировки, регистрация в системе", - отмечается в документе.

Таким образом, с 1 мая начнется этап регистрации производителей и импортеров в системе, а также подготовка к ее внедрению. С 1 сентября в обязательном порядке стартует идентификация минеральной воды, а с 1 декабря - всей остальной воды.

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, проект дорожной карты отправлен в Минпромторг. Окончательные сроки устанавливаются правительством России.

О подготовке к старту маркировки воды

Он также отметил, что в системе маркировки "Честный знак" уже зарегистрированы 2 426 компаний отрасли, в том числе 195 производителей и импортеров воды. "Это компании из разных регионов - Москвы, Карелии, Кузбасса, Новгородской области и других (53 региона)", - пояснил он. По данным Юсупова, в ходе пилотного проекта по маркировке воды, который идет с апреля 2020 года, выдано более 492 тыс. кодов маркировки, успешно протестирована вся цепочка движения продукции до продажи в магазинах. Он также подчеркнул, что найдены технические решения для печати кодов почти на все виды упаковки, включая крышки, этикетки и т. д.

Юсупов также отметил, что сроки внедрения обязательной маркировки, предложенные в дорожной карте, обсуждались с компаниями отрасли, которые принимали участие в пилотном проекте. "По их опыту, подбор, поставка и пусконаладка оборудования укладывается в эти сроки. Эксперимент идет уже почти год, у производителей было время протестировать все процессы. При этом мы понимаем, что какие-то компании могли не сразу подключиться к пилотном проекту и им требуется время для подготовки к обязательной маркировке", - сказал он.

Замглавы ЦРПТ пояснил, что также было предложено заложить несколько дополнительных месяцев между окончанием пилотного проекта и началом обязательной маркировки. При этом он напомнил, что в большинстве отраслей маркировка начиналась на следующий день после окончания пилотного проекта. О планах по началу маркировки с мая 2021 года 3 февраля написала газета "Известия".