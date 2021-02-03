ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за нарушений в ходе конкурса на получение грантов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении Ростуризма дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"ФАС России возбудила дело в отношении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Ведомство усмотрело признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Об этом говорилось, в том числе, в заявлениях хозяйствующих субъектов, которые поступили в ФАС России и Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - отметили в ФАС.

Ростуризм провел конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. Всего из госбюджета было выделено 1,2 млрд рублей на 400 грантов. При этом, по данным ФАС, мероприятие было проведено с признаками нарушения антимонопольного законодательства в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора.

"Действия Ростуризма при проведении конкурса могли привести к ограничению конкуренции, поэтому ФАС России приняла решение о возбуждении дела", - отмечает начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС Надежда Шаравская.

По ее словам, антимонопольное ведомство выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий.