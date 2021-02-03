Utair в конце марта запустит первый прямой рейс из Махачкалы в Ставрополь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 30 марта запустит первый прямой рейс между городами Махачкала и Ставрополь. Время в пути составит полтора часа, полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает в среду пресс-служба авиакомпании.

В настоящее время прямых рейсов между Махачкалой и Ставрополем нет. Долететь можно только с пересадкой в Москве. Такой полет занимает как минимум 9 часов 45 минут. Стоимость билетов - от 5 тыс. рублей.

"30 марта Utair запускает новый регулярный рейс Махачкала - Ставрополь. Самолеты по данному направлению будут летать по вторникам и субботам", - сказано в сообщении.

Время вылета из Махачкалы - в 14:20, из Ставрополя - в 12:00. Стоимость билетов - от 1 708 рублей. "Utair продолжает развивать прямое сообщение между городами России, которые востребованы у наших пассажиров. Расстояние между Махачкалой и Ставрополем - более 600 км. Путь на автомобиле займет более девяти часов, а полет на самолете - всего полтора часа", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).