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Компания Viola вложила 178 млн рублей в расширение мощностей завода в Подмосковье

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить производственную мощность завода на 2,5 тыс. т в год, а также значительно повысить уровень автоматизации производства

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания Viola в 2020 г. вложила 178 млн рублей в расширение мощностей и модернизацию завода по производству сыров в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении компании.

"На собственном производстве дочернего подразделения финского концерна в Московской области завершены масштабные работы по модернизации существующего оборудования и установке дополнительных линий. Суммарный объем инвестиций в площадку в 2020 году превысил 178 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, реализация инвестиционного проекта в перспективе нескольких лет позволит увеличить производственную мощность завода на 2,5 тыс. т в год, а также значительно повысить уровень автоматизации производства. Работы в рамках инвестиционного проекта начались весной 2020 года, поэтапное введение оборудования в эксплуатацию продолжалось вплоть до января 2021 года.

 

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