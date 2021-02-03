Минвостокразвития предлагает расширить границы ТОР "Приамурская" в ДФО

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ подготовило проект расширения границ территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Соответствующее предложение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Расширение ТОР "Приамурская" обеспечит создание дополнительно не менее 67 новых рабочих мест и привлечет не менее 8,4 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов эи сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2021 года по 2030 год составят более 704,3 млн рублей", - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что на 11-й год после расширения границ ТОР "Приамурская" объем дополнительных доходов от реализации инвестиционных проектов превысит 557,8 млн рублей. Реализация инвестиционных проектов в рамках режима ТОР рассмотрена эна заседании наблюдательного совета ТОР "Приамурская" и поддержана единогласно.

В пояснительной записке также говорится, что после расширения границ потенциальными резидентами ТОР могут стать благовещенская компания "Октет Инвест" с проектом по созданию современной таможенно-логистической инфраструктуры для обслуживания импортного эи экспортного грузопотоков, проходящего через мостовой переход через реку Амур, связывающий Китай (в районе города Хэйхэ) и Россию э(в районе Благовещенска), а также ООО "ЗЭД Девелопмент" с инвестиционным проектом по строительству и эксплуатации канатной дороги и здания терминала в Благовещенске.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы более 20 ТОР. В 2019 году вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев ранее отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОР. В Амурской области создано четыре ТОР: агропромышленной направленности "Белогорская", транспортно-логистической направленности "Приамурская", газохимической - "Свободный".