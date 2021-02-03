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Пандемия COVID-19

В ФРГ заявили, что ведут диалог с Россией по "Спутнику V" на самых разных уровнях

При этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан уклонился от ответа на вопрос, когда можно ожидать допуска в ЕС российской вакцины

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Германии ведут диалог с российской стороной по возможному производству и вопросам допуска вакцины "Спутник V" на самых разных уровнях - от руководства стран до экспертов. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, выступая на онлайн-конференции "Европа - 2021", организованной изданиями "Цайт", "Хандельсблат", "Тагесшпигель" и "Виртшафтсвохе".

"Имели место контакты: канцлер [Ангела Меркель] говорила с президентом [Владимиром Путиным], я - со своим российским коллегой. И на других уровнях министерства велся диалог", - сказал он, добавив, что контакты были и по линии германского Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

Шпан уклонился от ответа на вопрос, когда можно ожидать допуска в ЕС российской вакцины, отметив, что это в компетенции Европейского агентства по лекарственным препаратам.

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ГерманияПандемия COVID-19
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