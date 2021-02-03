Доля заемщиков, для которых ипотека стала первым кредитом, выросла до 24,2%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Доля заемщиков в России, для которых ипотека стала первым кредитом, в III квартале 2020 года выросла до 24,2% с 22,8%. Об этом говорится в материалах Банка России.

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку?

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку? Подсчитали, что выгоднее

"В условиях снижения ставок по ипотечным кредитам, в том числе благодаря действию государственных льготных программ, в III квартале среди заемщиков, получивших ипотечный кредит, доля людей, для которых ипотека стала первым кредитом в жизни, несколько возросла: с 22,8% до 24,2%", - отмечается в документе.

Снижение ставок также увеличило спрос на рефинансирование ипотечных кредитов. Так, пик спроса на рефинансирование пришелся на I квартал 2020 года, тогда доля таких кредитов составила 12,7% от объема выданных ипотечных кредитов. Между тем, при рефинансировании ипотечных кредитов в 2020 году банки увеличивали задолженность по новому ипотечному кредиту в среднем на 4-6% (так называемая практика top-up). Однако такой прирост размера кредита не создает дополнительных рисков, указали в ЦБ.

При этом на ипотечных заемщиков, получивших кредитные каникулы, приходилось 2,3 кредита, в то время как на прочих ипотечных заемщиков - 1,6 кредита, следует из материалов регулятора.

"Это подтверждает необходимость проводимой Банком России работы по внедрению в деятельность банков и МФО практики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика и по установлению макропруденциальных надбавок в зависимости от ПДН, позволяющих накапливать в банковской системе буферы капитала", - подчеркнули в ЦБ РФ.