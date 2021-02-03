Доля заемщиков, для которых ипотека стала первым кредитом, выросла до 24,2%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Доля заемщиков в России, для которых ипотека стала первым кредитом, в III квартале 2020 года выросла до 24,2% с 22,8%. Об этом говорится в материалах Банка России.
"В условиях снижения ставок по ипотечным кредитам, в том числе благодаря действию государственных льготных программ, в III квартале среди заемщиков, получивших ипотечный кредит, доля людей, для которых ипотека стала первым кредитом в жизни, несколько возросла: с 22,8% до 24,2%", - отмечается в документе.
Снижение ставок также увеличило спрос на рефинансирование ипотечных кредитов. Так, пик спроса на рефинансирование пришелся на I квартал 2020 года, тогда доля таких кредитов составила 12,7% от объема выданных ипотечных кредитов. Между тем, при рефинансировании ипотечных кредитов в 2020 году банки увеличивали задолженность по новому ипотечному кредиту в среднем на 4-6% (так называемая практика top-up). Однако такой прирост размера кредита не создает дополнительных рисков, указали в ЦБ.
При этом на ипотечных заемщиков, получивших кредитные каникулы, приходилось 2,3 кредита, в то время как на прочих ипотечных заемщиков - 1,6 кредита, следует из материалов регулятора.
"Это подтверждает необходимость проводимой Банком России работы по внедрению в деятельность банков и МФО практики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика и по установлению макропруденциальных надбавок в зависимости от ПДН, позволяющих накапливать в банковской системе буферы капитала", - подчеркнули в ЦБ РФ.