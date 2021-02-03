РЖД в феврале - марте увеличат количество поездов дальнего следования

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. РЖД прогнозируют рост пассажиропотока в феврале и марте и планируют постепенно увеличить частоту курсирования поездов дальнего следования по ряду направлений уже со второй половины февраля. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Изменения коснутся порядка 20 пар круглогодичных поездов, которые курсируют по маршрутам Белгород - Санкт-Петербург, Вологда - Санкт-Петербург, Нижний Новгород - Москва, Астрахань - Москва, Волгоград - Москва, Пенза - Москва, Тольятти - Москва, Орск - Москва и др.

Кроме того, для обеспечения спроса на поездки в период февральских и мартовских праздничных дней "Федеральная пассажирская компания" планирует назначить около 100 дополнительных рейсов поездов на наиболее востребованных направлениях: из Москвы в Санкт-Петербург, Новозыбков, Белгород, Смоленск, Курск, Чебоксары, Саранск, Пензу, Казань, Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Саратов, Ульяновск и Орск, из Ростова в Кисловодск и др. В праздничные дни пиковыми датами выезда ожидаются 20 февраля и 5 марта, в обратном направлении - 23 февраля и 8 марта.

В РЖД отметили, что при дальнейшем увеличении спроса на поездки будут приниматься решения о включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы или об увеличении количества дополнительных поездов.