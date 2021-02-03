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Пандемия COVID-19

Сингапур объявил о переносе с мая на август Всемирного экономического форума

Организаторы обратились с предложением перенести форум из-за сохраняющихся ограничений на международные поездки, связанные с борьбой с коронавирусом

СИНГАПУР, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура объявили о переносе на август Всемирного экономического форума (ВЭФ), который первоначально должен был пройти в мае. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министерства торговли и промышленности республики.

"Организаторы обратились с предложением перенести форум на 17-20 августа из-за сохраняющихся ограничений на международные поездки, связанные с борьбой с коронавирусом", - указали в ведомстве. "Правительство Сингапура понимает вызовы, с которыми сталкивается ВЭФ, и согласилось на перенос", - подчеркивается в заявлении.

В конце прошлого года было объявлено, что в связи с пандемией ежегодная конференция переносится из Швейцарии в Сингапур. Первоначально форум должен был пройти с 13 по 16 мая, затем сроки были изменены на 25-28 мая.

Теги
СингапурПандемия COVID-19
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