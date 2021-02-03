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Эксперт: тенденция роста потребительских цен может переломиться в ближайшие месяцы

Эффект ослабления курса рубля постепенно исчерпает себя, отметила руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Наталья Сафина

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тенденция роста потребительских цен может переломиться в ближайшие месяцы, поскольку эффект ослабления рубля постепенно себя исчерпает, заявила ТАСС руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.

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"Исходя из недельной статистики Росстата по динамике цен, по итогам января можно ожидать ускорения инфляции до 5,3% в годовом выражении (после 4,9% в декабре 2020 года). Тем не менее, уже в ближайшие месяцы тенденция роста потребительских цен может переломиться. Во-первых, эффект ослабления курса рубля постепенно исчерпает себя. Во-вторых, пойдет на спад эффект низкой базы прошлого года, связанный с локдауном и резким падением деловой активности", - отметила Сафина.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 26 января по 1 февраля 2021 года замедлилась до нулевого уровня после роста на 0,2% неделей ранее.

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