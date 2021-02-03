В Минпромторге заверили, что расширения госвмешательства в ценообразование не планируется

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.

В среду министр провел совещание с представителями торговых сетей, на котором назвал 2020 год в целом успешным для крупного продовольственного ретейла и подчеркнул необходимость соблюдения соглашений по ценам на сахар и масло. "Совместными усилиями мы с вами смогли купировать проблему резкого роста цен на эти товары. Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций", - приводит пресс-служба слова министра.

"Он добавил, что масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, а Минпромторг России выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов", - отмечается в сообщении.

В свою очередь представители торговых сетей подчеркнули, что именно сохранение рыночных механизмов в торговле позволит обеспечить изобилие продукции на полках магазинов, а также сохранить для ретейла инструменты для самостоятельного балансирования цен на социально значимые товары.

"На совещании участники также рассказали о мерах, которые они используют для минимизации роста цен на социально значимые товары - это в том числе переговоры с поставщиками о неповышении цен, обнуление наценок на социально значимые товары, активное внедрение собственных торговых марок (в этом случае производителям не придется тратиться на рекламу и маркетинг, что позволяет снизить себестоимость товара)", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания назвали одним из эффективных инструментов взаимодействия независимых торговых сетей с производителями создание закупочных союзов. Такой формат может позволить небольшим торговым сетям и несетевой рознице приобретать товары у поставщиков по оптимальным условиям наравне с крупными сетями.

Ставки на эквайринг

Торговые сети и Минпромторг обратятся в ЦБ по возможности снижения ставок на эквайринг.

"Существенное влияние на экономику розничной торговли оказывают высокие ставки комиссии за эквайринг - банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам. В рамках совещания участники приняли решение обратиться в Центральный банк Российской Федерации при поддержке Минпромторга России по вопросу возможного снижения ставок", - говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагала ЦБ продлить ограничение в 1% по эквайринговой комиссии для онлайн-ретейлеров до полноценного перехода банков на систему быстрых платежей (ограничение вводилось до 30 сентября).

При этом в пресс-службе регулятора ТАСС сообщали, что ЦБ по-прежнему считает нецелесообразным ограничивать максимальные ставки эквайринговых комиссий, поскольку это может негативно отразиться на конечных потребителях. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2-2,2%.