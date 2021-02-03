Мишустин 5 февраля обсудит с коллегами по ЕАЭС устранение барьеров на внутреннем рынке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тема устранения барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет обсуждаться 5 февраля в Алма-Ате на заседании Евразийского межправительственного совета, в котором примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в среду в аппарате правительства РФ.

"Главы правительств планируют рассмотреть широкий круг вопросов интеграционной повестки дня, касающихся функционирования внутреннего рынка союза. Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования", - отметили в российском кабмине.

Евразийская экономическая комиссия на мероприятии представит доклад о макроэкономической ситуации в государствах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития союза. Также главам правительств будет представлена Концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС. Кроме того, на заседании планируется утвердить порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области животноводства, сообщили в аппарате правительства РФ.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, Мишустин во время визита в Казахстан 5 февраля также примет участие в цифровом форуме Digital Almaty 2021.

Это будет первая в нынешнем году зарубежная поездка российского премьера. Его предыдущий визит за границу состоялся в октябре прошлого года в Армению, также для участия во встрече премьеров Евразийского экономического союза.

Казахстан в 2021 году председательствует в органах ЕАЭС, включая межправительственный совет. Предыдущее заседание межправсовета прошло 4 декабря 2020 года в режиме видеоконференции.