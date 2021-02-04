Доля арендованных онлайн-касс МСП составила 35% в 2020 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доля арендованных онлайн-касс малыми и средними предприятиями (МСП) составила 35% в 2020 году, сообщается в исследовании IТ-компании "Эвотор".

По результатам аналитики, в 2020 году доля арендованных онлайн-касс в структуре продаж компании составила 35%, хотя еще год назад не превышала 25%. В текущем году доля аренды может достигнуть половины продаж смарт-терминалов.

По данным IТ-компании "Эвотор", доля аренды смарт-терминалов в структуре продаж компании выросла в 2020 году до 35%. Основным драйвером роста доли аренды стали пандемия и развитие онлайн-коммерции. Больше половины онлайн-касс, взятых в аренду в 2020 году, использовались для фискализации онлайн-платежей. Чаще всего аренду выбирали офлайновые предприниматели, начинающие онлайн-продажи, и действующие интернет-магазины. Онлайн-кассы также брали в аренду владельцы минимаркетов, табачных лавок, магазинов одежды и обуви и небольших кафе.

Аренду выбирают, как правило, небольшие предприятия или предприятия, расширяющие бизнес. По сравнению с покупкой онлайн-кассы аренда позволяет сэкономить на старте, что особенно актуально в условиях нестабильной ситуации в экономике.

В 2021 доля арендованных онлайн-касс в структуре продаж "Эвотора" может достичь 49%. Рост популярности аренды на рынке продолжится благодаря набирающему обороты тренду "касса за софт".

"Такой формат приобретения онлайн-кассы выгоден и предпринимателям, и поставщикам кассового ПО. Предприниматели получают кастомизированное под их сферу деятельности готовое кассовое решение. При этом они платят не за "железо", а за полезный функционал, который позволяет решать их бизнес-задачи", - отмечает коммерческий директор IТ-компании "Эвотор" Ольга Кукушкина.

"Эвотор" тоже запустил специальную программу аренды смарт-терминалов по цене комплекта приложений. Программа "Эвотор Select" адаптирована под конкретные виды бизнеса: розничная продажа маркированного товара и алкоголя, общепит или онлайн-продажи. Предприниматель получает в аренду готовое кассовое решение для запуска и развития бизнеса: смарт-терминал, подключенный к ОФД, специализированный комплект приложений и сервисный пакет.