Титов предложил ввести залог как гарантию возвращения в РФ фигурантов "лондонского списка"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Введение залога для предпринимателей из "лондонского списка" должно стать гарантией их возвращения в Россию. Такое мнение высказал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы считаем, что самым оптимальным был бы залог, который, кстати, они (бизнесмены из "лондонского списка" - прим. ТАСС) могут внести еще до приезда в Россию как некое обеспечение того, что они приедут. У нас были такие случаи, когда они заявляли, что хотят приехать, им дают зеленый свет на возвращение, а они потом пугаются и не приезжают. Поэтому залог был бы гарантией еще и того, что они вернутся", - сказал Титов.

При этом он отметил, что залог, который определит российский суд, "должен быть адекватным". Одним из способов определения суммы залога может стать анализ налоговой декларации. "Бизнесмен показывает все свои активы, и высчитывается какой-то процент от его благосостояния. Это возможный вариант", - пояснил бизнес-омбудсмен.

По данным бизнес-омбудсмена, до девяти предпринимателей из "лондонского списка" готовы вернуться из-за границы в Россию.

В конце декабря 2020 года сообщалось о пяти фигурантах списка, планирующих вернуться в РФ.

"Сегодня в списке самых первых, которые готовы сейчас уже выезжать - все документы, с нашей точки зрения, готовы - это порядка семи-девяти человек", - сказал Титов. По его словам, сейчас стоит вопрос согласования порядка их приезда. "Мы всячески добиваемся того, чтобы это была система для всех одна. <…> Вопрос не в том, какой ущерб он нанес своим контрагентам или государству по налогам. Он едет не получать полную индульгенцию, он едет, чтобы возобновилось следствие. <…> То есть его не арестовывают, но дело возобновляется", - сказал Титов, уточнив, что речь идет исключительно об экономических преступлениях и предпринимательской сфере.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

На территорию РФ из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.