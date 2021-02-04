Путин призвал развивать отечественные биржевые инструменты по торговле зерном

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал развивать отечественные биржевые инструменты по торговле зерном.

Министр экономического развития Максим Решетников в четверг доложил президенту, что в России нет своего индикатора по зерну, и добавил, что стране как крупнейшему экспортеру "срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну".

"Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами Российской Федерации. То же самое сейчас по зерну", - согласился Путин. Президент добавил, что "сейчас нужно хотя бы иметь обобщенные данные по контрактам". "Но такие инструменты надо, конечно, развивать у себя", - подчеркнул он.

Российский лидер обратил внимание на то, что РФ является сейчас страной номер один по экспорту пшеницы. "Почему нет? Почему мы не можем это иметь на нашей территории? Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано", - добавил он.

Решетников заверил, что в кабмине "ровно такую работу в каком-то смысле над ошибками проделали, и во всей этой ситуации увидели дополнительные возможности, потому что наличие этих же биржевых индикаторов позволит сельскому хозяйству более активно кредиты привлекать, торговлю развивать".

"Это даже не ошибки, - указал в ответ Путин. - Просто раньше мы и не могли этого делать с учетом того, что сельское хозяйство у нас не работало с такой степенью интенсивности, с такой отдачей и с таким результатом".