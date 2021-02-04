Металлурги предложили строителям консолидировать данные о проектах для снижения цены жилья

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России) предложила строительному сектору организовать на базе Минстроя консолидацию данных о своих потребностях, сортаменте и регионах реализации, чтобы снизить цены на металлопрокат и жилье, говорится в заявлении ассоциации. При этом "Русская сталь" указала, что роль металлопродукции в резком увеличении цен на жилье в 2020 году "практически равна нулю".

"Мы предлагаем строительному комплексу организовать, например, на базе Минстроя, механизм консолидированного агрегирования данных, с целью формирования заказов на металлопрокат для наиболее социально чувствительных проектов и для конкретных регионов. Переход на работу с консолидированными данными ускорит и упростит проведение закупочных кампаний для финансируемых государством строительных проектов, а также позволит снизить уровень цен за счет исключения посредников", - сказано в заявлении ассоциации металлургов.

"Русская сталь" также предлагает заключать прямые долгосрочные договоры и договоры take-or-pay ("бери или плати") для снижения рисков роста стоимости сметы. "Мы предлагаем строительному комплексу, чтобы избежать изменения в сметной стоимости, перейти на среднесрочное планирование на горизонте 1-1,5 года и заключать с членами ассоциации прямые долгосрочные договоры. Мы предлагаем строительным организациям с целью хеджирования рисков роста сметной стоимости заключать с металлургическими комбинатами договора take-or-pay, предусматривающие план-график поставки продукции и определение цены металлопродукции на весь срок строительства объекта", - отметила ассоциация.

"Русская сталь" также сообщила, что с декабря 2020 года уже заключено более 240 прямых контрактов, что удовлетворяет около 25% поданных заявок.

Кроме того, "Русская сталь" полагает, что применение современных стандартов с использованием технологий быстровозводимого стального строительства в долгосрочной перспективе позволит снизить общую стоимость строительства жилья.

Влияние цены металлопроката на стоимость жилья

Роль металлопродукции в резком увеличении цен на жилье в 2020 году "практически равна нулю", считают в "Русской стали".

"Начиная с середины 2020 года, произошло резкое увеличение цен на жилье. Участники ассоциации "Русская сталь" считают, что роль металлопродукции в этом процессе не была существенной и практически равна нулю, так как цена, например, арматурного проката в этот период была на исторически низком уровне, начиная с 2017 года", - отметили металлурги.

Рост цен на металлопродукцию в конце 2020 года произошел на фоне резкого повышения спроса, вызванного восстановлением темпов жилищного строительства, а также снижением запасов на складах в период коронавирусных ограничений и образованием временного дефицита продукции, говорится в заявлении ассоциации.

Согласно расчетам "Русской стали", рост стоимости арматуры на 20% приводит к удорожанию квадратного метра жилья лишь на 1%, а в целом доля арматуры в стоимости квадратного метра составляет около 5%.

История вопроса

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.