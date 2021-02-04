Росатом попросил госучастия в причислении атома к "зеленой" энергетике за рубежом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" просит государственной поддержки в вопросе приравнивания атомной энергетики к "зеленой" генерации на международном уровне. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Зеленое" регулирование, которое мы сейчас запускаем в стране, работа, которая идет на международном уровне, требует серьезного государственного участия, - сказал он. - Нам бы очень хотелось, чтобы не только в России, но и на международном уровне мы продвигали атомную энергетику как "зеленый" источник энергии. Мы не стоим на месте, мы работаем с Организацией Объединенных Наций, присоединились к глобальному договору ООН и проводим там свою политику. Но понимаем, что в одиночку не справимся, и в этом смысле, конечно, в рамках международных переговоров, в рамках двух- и многосторонних контактов продвижение атомной энергетики как экологически чистой, как зеленой для нас крайне важно".

Лихачев отметил, что атомная энергетика гарантирует устойчивую генерацию электроэнергии на долгое время.

"Мы проанализировали в соответствии с международными методиками удельный вес выбросов СО2. Мы делим первое место с ветрогенерацией и находимся впереди относительно всех других видов", - добавил он.

Он также напомнил, что Росатом, кроме строительства АЭС большой мощности, предлагает строить малые АЭС. Так, ранее была достигнута договоренность о строительстве малой АЭС с властями Якутии. Подобное решение Росатом предлагает реализовать и для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке.