Роскачество предупредило о мошеннических предложениях скидок на топливные карты

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роскачество предупредило водителей об активизации мошенников, которые предлагают скидки на приобретение топливных карт, и раскрыло используемые ими схему работы. Об этом говорится в сообщении организации.

"В интернет-пространстве активизировались мошенники, которые предлагают скидку на приобретение топливных карт", - отмечается в сообщении ведомства. Как пояснили в Роскачестве, мошенники пишут держателю топливной карты сообщения на e-mail, в СМС или мессенджерах, также в кампании задействованы посты в группах для автомобилистов в соцсетях и рекламные баннеры. В частности, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали рассылки для автовладельцев, заправлявшихся на АЗС "Газпромнефть" и "Лукойл".

Предложение мошенников, как правило, одно и то же, отмечают в Роскачестве: скидка в 50% на покупку топливной карты. В сообщении предлагается перейти по ссылке на "безопасный сайт" с платежной формой для приобретения топливной карты. Цена варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, при этом количество карт может быть ограничено, что обычно иллюстрирует тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию, а саму услугу может продвигать якобы "агент поддержки" топливной компании, однако платежи в данном случае уходят мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет.

Такой вид мошенничества уже фиксировался в 2019 году. По мнению экспертов Роскачества, мошенники, выдержав паузу, решили провести кампанию вновь. "Все, что связано с переводом средств, должно незамедлительно пробуждать вашего внутреннего критика - лучше задать много вопросов и отказаться от "выгодного предложения", чем рисковать персональными данными и деньгами", - считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Как избежать мошенников

Эксперты Роскачества рекомендуют всегда проверять адрес, с которого вам пришло письмо, и с настороженностью относиться к слишком выгодным предложениям, которые приходят от крупных компаний. "Не переходите по ссылкам из писем или сообщений, всегда проверяйте их, а лучше - вводите официальный адрес вручную", - отмечают они.

Полезным будет и включенный антивирус, который предупредит вас, если вы перейдете на подозрительный сайт.

Кроме того, нельзя вводить свои платежные данные на сайтах, которые не являются официальными и проверенными. "Самостоятельно проверяйте адрес в адресной строке (должно насторожить нетипичное использование доменного расширения - например, .club вместо .ru), наличие безопасного подключения", - поясняют в Роскачестве.

Мошенники могут использовать стандартные инструменты, которые сами предупреждают вас, что вы переводите деньги физическому лицу, а не компании. "Будьте внимательны к таким деталям и не переводите деньги физлицам на подозрительных сайтах", - подчеркивают эксперты организации.