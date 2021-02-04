Рада предварительно одобрила возобновление большой приватизации на Украине

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Верховная рада утвердила в первом чтении законопроект о разблокировании приватизации крупных объектов государственной и коммунальной собственности на Украине, которая была приостановлена на период карантина в стране. За соответствующее решение проголосовали в четверг 284 депутата при 226 необходимых.

Этим документом депутаты "исключили пункты заключительных и переходных положений закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", согласно которому временно, на период установленного кабинетом министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводились", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В качестве обоснования для принятия этого документа названа необходимость наполнения государственного бюджета за счет продажи госимущества. "Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, поддержания экономической стабильности Украины и скорейшего восстановления деловой активности после ограничительных мер, поэтому с целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведения аукционов", - говорится в пояснительной записке.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Для окончательного утверждения данных изменений Рада должна их принять во втором чтении.

На Украине 3 марта 2019 года на приватизацию выставили 431 государственное предприятие, среди которых государственный монополист по производству соли компания "Артемсоль". Ранее также был согласован проект закона, который допускает приватизацию стратегических государственных предприятий, в том числе энергетических и оборонных, среди которых "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укржелдорога", "Укрпочта" и другие. В документе указано, что доля государственного капитала в этих предприятиях не должна быть менее 50% плюс одна акция. Однако в конце марта прошлого года из-за ухудшения экономической обстановки в связи с распространением пандемии коронавируса власти приостановили программу приватизации крупных объектов госсобственности.