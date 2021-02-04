"Деловая Россия" предложила рассмотреть вопрос амнистии по административным делам бизнеса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Руководитель экспертного центра "Деловой России" по контрольно-надзорной деятельности Ринат Гизатулин предложил рассмотреть вопрос об административной регуляторной амнистии по делам бизнеса. Об этом он сообщил в четверг в ходе расширенного заседания генерального совета "Деловой России".

"Может быть, стоит подумать, в связи с тем, что [регуляторная] гильотина в принципе завершилась, о некой в этом году административной регуляторной амнистии. Вы знаете, что есть целая масса, мы насчитали порядка 5 тыс., процессов, которые идут в судах сейчас с 2018-2019 годов, где как раз органы госконтроля судятся с предприятиями по поводу отсутствия тех или иных документов, несоответствия тех или иных журналов учета и так далее. Было бы рациональным объявить такую амнистию, раз уж по уголовным делам бывает, то и по административным можно такое сделать", - предложил Гизатулин.

Статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев назвал идею интересной. "Но здесь она больше юрико-теоретическая, я бы лучше сначала с Минюстом посоветовался, прежде чем дальше эту тему продолжать", - сказал Херсонцев, комментируя предложение Гизатулина.