Саудовская Аравия сохранила цены на нефть для Азии на март на фоне оптимизма в прогнозах

ТАСС, 4 февраля. Национальная компания Saudi Aramco, крупнейшая по добыче и запасам в мире, в четверг сохранила поставочные цены на март на свою нефть для азиатских покупателей, но повысила их для США, сообщает Bloomberg.

На заседании 3 февраля мониторинговый комитет рассмотрел доклад о развитии рынка на 2021 год и согласился с тем, что восстановление рынка может идти более быстрыми темпами при запуске массовой и доступной вакцинации от коронавируса. Кроме того, в ОПЕК+ ожидают, что баланс на рынке нефти сместится в сторону дефицита на протяжении всего года. Цена нефти Brent на этом фоне превысила отметку $59 за баррель.

При этом аналитики не ожидают, что добыча сланцевой нефти в США начнет возобновляться быстрыми темпами на этом фоне, так как американские компании настроены скорее при сложившейся конъюнктуре вернуть долги и вложенные акционерами средства, чем привлекать деньги на новые проекты.

В то же время, отмечает Bloomberg, Aramco повысила цены для США на 10 центов за баррель, для Европы - на $1,3 за баррель.

В начале января Саудовская Аравия подняла февральские цены поставок для Азии и США.