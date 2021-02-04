МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство рассмотрит вопрос о поставках рыбы в Китай в условиях ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Есть еще два вопроса за рамками нашей повестки. Первое, это поставки нашей рыбной продукции в Китай с учетом ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - сказала вице-премьер, слова которой приводятся в сообщении.

По данным Росрыболовства, в КНР поставляется порядка 70% от общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции, в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта, позже китайской стороной были ужесточены карантинные меры и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. 19 января 2021 года пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева сообщала о том, что на рейде порта Далянь уже более месяца находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции.