Россия в январе увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 2,8%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2021 года вырос на 2,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до $14,745 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля продовольственных товаров и сырья для их производства составила 11,2%, доля продукции химической промышленности - 19,7%.

Вместе с тем доля текстильных изделий и обуви в импорте составила 6%, доля машиностроительной продукции - 50,9%.

Общая стоимость ввезенной в РФ в январе машиностроительной продукции выросла на 9,3%, до $7,5 млрд, продовольствия - сократилась на 11,2%, до $1,66 млрд, текстильных изделий и обуви - сократилась на 21%, до $878,5 млн. При этом импорт химической продукции вырос на 16,2%, до $2,9 млрд.

Закупки по группам товаров

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства сократились закупки зерновых культур на 45,9%, молочных продуктов - на 39,4%, овощей - на 38,7%, мяса и субпродуктов - на 37,8%, табака - на 36,4%, сахара - на 14,9%, рыбы - на 10,6%, фруктов и орехов - на 7,9%. Вместе с тем поставки масла растительного возросли на 40,9%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 3,8%.

Среди товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции возрос на 74,7%, продуктов органической и неорганической химии - на 14,2%, мыла и синтетических моющих средств - на 0,1%, а ввоз парфюмерно-косметических товаров сократился на 5,2%, полимеров и каучука - на 0,7%.

В импорте текстильных изделий и обуви сократились поставки обуви на 32,8%, текстильной одежды - на 29,4%, трикотажной одежды - на 12,9%, готовых текстильных изделий - на 9,0%, химических волокон - на 8,4%, химических нитей - на 2,2%. Вместе с тем возросли закупки текстильных материалов на 11,3%, трикотажного полотна - на 7,5%, хлопка - на 0,9%.

В импорте машиностроительной продукции выросли поставки судов и плавучих средств в 23,7 раза, средств наземного транспорта - на 17,8%, механического оборудования - на 3,1%, инструментов и аппаратов оптических - на 2,8%, электрооборудования - на 2,0%, при этом поставки железнодорожных локомотивов сократились в 2,9 раза, летательных аппаратов - в 3,4 раза.