Потерпевший от санкций ЕС против Минска санаторий вызовет в суд ответчиком главу МИД Литвы

ВИЛЬНЮС, 4 февраля. /ТАСС/. Коллектив принадлежащего Белоруссии санатория "Беларусь" в городе Друскининкай, пострадавший из-за санкций ЕС в отношении Минска, вызовет в суд ответчиком министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Об этом в четверг сообщил журналистам представляющий интересы санатория адвокат Андрюс Криштапавичюс.

"Готовится обращение в суд с просьбой вызвать в качестве ответчика главу МИД", - заявил он. По словам юриста, коллектив требует, чтобы тот публично извинился перед работниками лечебно-оздоровительного учреждения и отозвал свои высказывания.

В ходе дискуссий по ситуации вокруг санатория Ландсбергис заявил, что это учреждение своей работой "приносит доход и деньги этим преступникам", под которыми подразумевал "ближайших подручных [президента Александра] Лукашенко и лиц, принимающих решения о действиях против оппозиции". Как отметил адвокат, коллектив санатория шокировали эти рассуждения министра. "Люди считают, что были оскорблены официальным должностным лицом, так как работают в зарегистрированном Литвой публичном учреждении, предоставляя оздоровительные услуги нуждающимся в них белорусским детям", - сказал Криштапавичюс.

Коллектив санатория "Беларусь" 29 января обратился в Вильнюсский участковый суд с требованием разблокировать счета лечебно-оздоровительного учреждения. Работающий в Литве шведский Swedbank заморозил в конце декабря 2020 года, ссылаясь на примененные ЕС санкции против Минска, счета санатория. Это медицинское учреждение является собственностью Белоруссии. Его штат насчитывает около 400 человек, около 350 являются литовскими гражданами. Потеряв зарплату, многие из них лишились единственного источника доходов. Персонал "Беларуси" провел 12 января и 28 января акции протеста.

Санаторий, помимо прочего, оказывает реабилитационные услуги детям и подросткам. Из 13 тыс. человек, ежегодно бывающих в нем, более половины составляют дети. "Беларусь" регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков местного самоуправления. В 2018 году санаторий был 28-м в списке крупнейших налогоплательщиков Литвы, перечислив в государственный бюджет в виде налогов около €1 млн.