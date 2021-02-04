"Белавиа" возобновляет рейсы в Санкт-Петербург и в Ростов-на-Дону

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила о возобновлении рейсов из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Об этом говорится в четверг в сообщении на сайте авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск - Санкт-Петербург - Минск и Минск - Ростов-на-Дону - Минск. Также увеличивается количество полетов по маршруту Минск - Москва - Минск", - говорится в сообщении.

Рейсы в Санкт-Петербург начнут выполнять по пятницам с 12 февраля, а в Ростов-на-Дону - по субботам с 13 февраля с возвращением в Минск в воскресенье. При этом вылеты в Санкт-Петербург планируются в 08:25, обратные рейсы - в 10:30. В Ростов-на-Дону вылетать из Минска самолет будет в 23:30, обратный рейс поставлен на 03:15.

Количество рейсов в Москву увеличат до пяти, добавив рейсы по четвергам и воскресеньям. Ранее были возобновлены рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

Правительство России 3 февраля разрешило возобновление данных рейсов.