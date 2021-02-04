Глава Минэнерго Украины заявил, что Киев должен отказаться от российского топлива для АЭС

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Украина должна отказаться от поставок ядерного топлива для своих АЭС из России, заменив его на американское. Такое мнение высказал в четверг и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко в ходе обсуждения проекта национальной экономической стратегии до 2030 года, которое транслировалось в YouTube-канале правительства Украины.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США, вместо поставок из РФ, как сейчас", - сказал он, представляя свое видение стратегии развития энергетики Украины. Витренко также назвал "важным элементом национальной безопасности" интеграцию энергосистемы страны с европейской ENTSO-E вместо интеграции энергосистемы Украины с Белоруссией и Россией, как в настоящее время. "Мы хотим это сделать в 2023 году, возможно раньше", - сказал и.о. министра.

На украинских АЭС работает 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, все они строились под топливо российской компании ТВЭЛ. На Ровенской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, в частности два ВВЭР-440 суммарной установленной мощностью 835 МВт.

После государственного переворота на Украине в 2014 году новая власть объявила о планах постепенного отказа от российского топлива и перехода на американское. Использование в реакторах украинских АЭС американских топливных сборок ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков. По состоянию на июль 2020 года три из 15 энергоблоков АЭС Украины были полностью загружены топливом "Вестингауз", остальные - либо полностью российскими сборками, либо же топливом обоих поставщиков в определенном соотношении.