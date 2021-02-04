Международные резервы РФ за неделю сократились на $3,2 млрд

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 29 января 2021 года сократились на 0,5% (или на $3,2 млрд) по сравнению с показателем на 22 января и составили $589,5 млрд, говорится в материалах ЦБ.

По данным регулятора, сокращение резервов произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.