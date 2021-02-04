Шульгинова выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо Патрушева

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов может занять место главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева в совете директоров "Газпрома", следует из сообщения холдинга.

Совет директоров "Газпрома" на заочном заседании 3 февраля утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом собрании акционеров. Так, в совет выдвинут Шульгинов, назначенный на пост министра энергетики РФ в ноябре 2020 года, но не выдвинут Патрушев, который является членом совета директоров "Газпрома" с 2016 года.

Наряду с Шульгиновым в список кандидатов для избрания в новый состав совета вошли 10 действующих директоров: глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, заместители председателя "Газпрома" Виталий Маркелов и Михаил Середа, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ им. И. М. Губкина Виктор Мартынов, ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В совет директоров "Газпрома" входят 11 человек.

Также совет директоров утвердил кандидатов для избрания в ревизионную комиссию и утвердил повестку собрания акционеров. В нее вошли стандартные вопросы.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 25 июня в Санкт-Петербурге. Реестр на участие в собрании закрывается 31 мая. Вопрос о созыве годового собрания акционеров совет директоров "Газпрома" рассматривал на заседании в среду, которое прошло в форме заочного голосования.